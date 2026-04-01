Atelier créatif scrapbooking

Les Mottais Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18

Ne laissez plus vos souvenirs dormir dans votre téléphone,

utilisez vos photos pour créer une œuvre d ‘art

Envie de déconnecter du quotidien ? Rejoignez-nous pour un atelier de scrapbooking placé sous le signe de la convivialité et de l’imagination. Que vous soyez débutant curieux ou déjà mordu de papier, cet atelier est fait pour vous.

Au programme initiation aux techniques de mise en page, jeu avec les matières (papiers, tampons, rubans) et astuces pour raconter vos histoires en images. Vous repartirez avec une création unique et personnalisée, prête à être offerte ou précieusement conservée.

Organisé par Elodie Chauveau, sur inscription.

Atelier à partir de 8 ans. .

Les Mottais Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 12 95 58 elodie.lenoirch@gmail.com

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English :

Don’t let your memories sleep on your phone,

use your photos to create a work of art

L’événement Atelier créatif scrapbooking Saint-Pierre-sur-Erve a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons