Atelier créatif « Sculptures en carton recyclé » La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn La fabrique po.éthique Cusset

Atelier créatif « Sculptures en carton recyclé » La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn La fabrique po.éthique Cusset mercredi 29 octobre 2025.

Atelier créatif « Sculptures en carton recyclé » La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn

La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Boîtes, tubes, morceaux de carton deviennent tours, créatures ou vaisseaux. On assemble, colle, peint, et chacun repart avec une sculpture originale, témoin d’un monde inventé.

.

La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lafabriquepo-ethique.fr

English :

Boxes, tubes, pieces of cardboard become towers, creatures or vessels. We assemble, glue, paint, and everyone leaves with an original sculpture, witness to an invented world.

German :

Schachteln, Röhren, Pappstücke werden zu Türmen, Kreaturen oder Schiffen. Es wird zusammengebaut, geklebt, bemalt und jeder geht mit einer originellen Skulptur nach Hause, die von einer erfundenen Welt zeugt.

Italiano :

Scatole, tubi, pezzi di cartone diventano torri, creature o navi. Assembliamo, incolliamo e dipingiamo, e ognuno torna a casa con una scultura originale, testimone di un mondo inventato.

Espanol :

Cajas, tubos, trozos de cartón se convierten en torres, criaturas o barcos. Montamos, pegamos y pintamos, y cada uno se va a casa con una escultura original, testigo de un mundo inventado.

L’événement Atelier créatif « Sculptures en carton recyclé » La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn Cusset a été mis à jour le 2025-09-18 par Vichy Destinations