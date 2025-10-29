Atelier créatif « Sculptures en carton recyclé » La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn La fabrique po.éthique Cusset
Atelier créatif « Sculptures en carton recyclé » La fabrique po.éthique avec Zoé Gruhn
La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
2025-10-29
Boîtes, tubes, morceaux de carton deviennent tours, créatures ou vaisseaux. On assemble, colle, peint, et chacun repart avec une sculpture originale, témoin d’un monde inventé.
La fabrique po.éthique 1 rue Gambetta Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@lafabriquepo-ethique.fr
English :
Boxes, tubes, pieces of cardboard become towers, creatures or vessels. We assemble, glue, paint, and everyone leaves with an original sculpture, witness to an invented world.
German :
Schachteln, Röhren, Pappstücke werden zu Türmen, Kreaturen oder Schiffen. Es wird zusammengebaut, geklebt, bemalt und jeder geht mit einer originellen Skulptur nach Hause, die von einer erfundenen Welt zeugt.
Italiano :
Scatole, tubi, pezzi di cartone diventano torri, creature o navi. Assembliamo, incolliamo e dipingiamo, e ognuno torna a casa con una scultura originale, testimone di un mondo inventato.
Espanol :
Cajas, tubos, trozos de cartón se convierten en torres, criaturas o barcos. Montamos, pegamos y pintamos, y cada uno se va a casa con una escultura original, testigo de un mundo inventado.
