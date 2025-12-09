Atelier créatif Soulaines-Dhuys
Atelier créatif Soulaines-Dhuys mardi 9 décembre 2025.
Atelier créatif
7 rue de l’île Soulaines-Dhuys Aube
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Vos petits artistes en herbe souhaitent dévoiler leur talent ? La médiathèque de Soulaines-Dhuys vous propose un après-midi dédié à un atelier créatif sur le thème de Noël !
Alors, à vos crayons, ciseaux et colle pour faire votre plus belle création !
Attention, les places sont limitées il est nécessaire de réserver au préalable.
7 rue de l’île Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 51 77 mediatheque.soulaines@wanadoo.fr
