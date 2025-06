Atelier créatif Spécial « Cadeau pour l’enseignant » Lorleau 21 juin 2025 14:00

Eure

Atelier créatif Spécial « Cadeau pour l’enseignant » 3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:00:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Afin de préparer la fin d’année, beaucoup d’enfants aiment offrir un cadeau à leur maitre ou leur maitresse, leur ATSEM ou toute autre personne qui a pris soin de lui durant cette année scolaire…

Ce stage sera l’occasion pour tous les enfants (à partir de 6ans) de s’initier à la couture et de réaliser un bel objet pour leur enseignant.

Tout inclus, fournitures et matériel 42€

Inscriptions et informations contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.4

3 Rue Bernard Buffet

Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

English : Atelier créatif Spécial « Cadeau pour l’enseignant »

To prepare for the end of the year, many children like to give a gift to their teacher, their ATSEM or any other person who has taken care of them during the school year…

This workshop is an opportunity for all children (aged 6 and over) to learn how to sew and make a beautiful object for their teacher.

All included, supplies and materials 42?

Registration and information: contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.4

German :

Um sich auf das Ende des Schuljahres vorzubereiten, möchten viele Kinder ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin, ihrer ATSEM oder jeder anderen Person, die sich im Laufe des Schuljahres um sie gekümmert hat, ein Geschenk machen…

Dieser Workshop bietet allen Kindern (ab 6 Jahren) die Gelegenheit, das Nähen zu erlernen und ein schönes Objekt für ihre Lehrkraft herzustellen.

Alles inbegriffen, Materialien 42?

Anmeldung und Informationen: contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.4

Italiano :

Per prepararsi alla fine dell’anno, molti bambini amano fare un regalo alla loro maestra, all’ATSEM o a qualsiasi altra persona che si è presa cura di loro durante l’anno scolastico…

Questo laboratorio sarà l’occasione per tutti i bambini (a partire dai 6 anni) di imparare a cucire e realizzare un bellissimo oggetto per la propria insegnante.

Tutto incluso, forniture e materiali 42?

Iscrizioni e informazioni: contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.4

Espanol :

Para preparar el fin de curso, a muchos niños les gusta hacer un regalo a su profesor, a su ATSEM o a cualquier otra persona que se haya ocupado de ellos durante el año escolar…

Este taller será una oportunidad para que todos los niños (a partir de 6 años) aprendan costura y confeccionen un bonito objeto para su profesora.

Todo incluido, suministros y materiales 42?

Inscripción e información: contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.4

