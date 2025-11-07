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Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen La Roche-Chalais

Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen La Roche-Chalais

Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen La Roche-Chalais mercredi 24 juin 2026.

Ville : 24490 La Roche-Chalais

Département : Dordogne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Roche-Chalais

Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Atelier créatif spécial fête de la musique au café citoyen de 10h à 12h à Saint-Michel-Léparon. Atelier réservé aux adhérents (10€ annuel ou 2€ ponctuel) sur inscription auprès de Blandine directement ou par mail: associationlesdoublauds@gmail.com
Atelier créatif spécial fête de la musique au café citoyen de 10h à 12h à Saint-Michel-Léparon. Atelier réservé aux adhérents (10€ annuel ou 2€ ponctuel) sur inscription auprès de Blandine directement ou par mail: associationlesdoublauds@gmail.com   .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   associationlesdoublauds@gmail.com

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English : Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen

Special music festival creative workshop at the café citoyen from 10am to 12pm in Saint-Michel-Léparon. Workshop reserved for members (10? annual or 2? one-off). Please register with Blandine directly or by e-mail: associationlesdoublauds@gmail.com

L’événement Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-05-09 par Val de Dronne

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