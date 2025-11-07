Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen La Roche-Chalais
Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen La Roche-Chalais mercredi 24 juin 2026.
La Roche-Chalais
Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Atelier créatif spécial fête de la musique au café citoyen de 10h à 12h à Saint-Michel-Léparon. Atelier réservé aux adhérents (10€ annuel ou 2€ ponctuel) sur inscription auprès de Blandine directement ou par mail: associationlesdoublauds@gmail.com
Atelier créatif spécial fête de la musique au café citoyen de 10h à 12h à Saint-Michel-Léparon. Atelier réservé aux adhérents (10€ annuel ou 2€ ponctuel) sur inscription auprès de Blandine directement ou par mail: associationlesdoublauds@gmail.com .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associationlesdoublauds@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen
Special music festival creative workshop at the café citoyen from 10am to 12pm in Saint-Michel-Léparon. Workshop reserved for members (10? annual or 2? one-off). Please register with Blandine directly or by e-mail: associationlesdoublauds@gmail.com
L’événement Atelier créatif spécial Fête de la Musique au café citoyen La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-05-09 par Val de Dronne
À voir aussi à La Roche-Chalais (Dordogne)
- Fête du pain organisé par des Doublauds à Saint-Michel Léparon La Roche-Chalais 16 mai 2026
- Bébés Lecteurs (de 3 mois à 3 ans) La Roche-Chalais 22 mai 2026
- Repas de la Société de Chasse de Saint-Michel-Léparon La Roche-Chalais 23 mai 2026
- Fête des voisins à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais 30 mai 2026
- Vente de crêpes sur le marché La Roche-Chalais 30 mai 2026