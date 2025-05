Atelier créatif spécial Fête des mères – Bourgueil, 17 mai 2025 14:00, Bourgueil.

Indre-et-Loire

Atelier créatif spécial Fête des mères 15 Cité de Pavée Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 20 20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

4 artisanes se retrouvent pour vous proposer de réaliser votre propre cadeau à l’occasion e la fêtes des mères.

15 Cité de Pavée

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 41 34 61 creartis37@gmail.com

English :

4 craftswomen get together to create your own Mother’s Day gift.

German :

4 Kunsthandwerkerinnen treffen sich, um Ihnen vorzuschlagen, Ihr eigenes Muttertagsgeschenk zu machen.

Italiano :

4 artigiane si riuniscono per aiutarvi a realizzare il vostro regalo per la festa della mamma.

Espanol :

4 artesanas se reúnen para ayudarte a hacer tu propio regalo para el Día de la Madre.

