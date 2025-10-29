Atelier créatif spécial Halloween ! médiathèque Bégard
Atelier créatif spécial Halloween ! médiathèque Bégard mercredi 29 octobre 2025.
Atelier créatif spécial Halloween !
médiathèque 15 Avenue Pierre Perron Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 15:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Et si vos objets recyclés cachaient un pouvoir secret… Celui de se transformer en décorations terrifiantes ? Pour hanter votre maison de mille frissons ! Sur inscription, ouvert aux enfants à partir de 6 ans, limité à 8 enfants max .
médiathèque 15 Avenue Pierre Perron Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 35 56
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier créatif spécial Halloween ! Bégard a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol