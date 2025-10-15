Atelier créatif spécial Halloween Médiathèque Les Villettes

Atelier créatif spécial Halloween Médiathèque Les Villettes mercredi 15 octobre 2025.

Atelier créatif spécial Halloween

Médiathèque 19 pl de la Mairie Les Villettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Atelier guirlandes de chauves-souris et de citrouilles et silhouettes terrifiantes. Préparez la médiathèque pour Halloween. Petits et grands sont invités à participer à l’ atelier pour fabriquer ensemble des guirlandes décoratives aux couleurs d’Halloween

.

Médiathèque 19 pl de la Mairie Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 45 00 42

English :

Bat and pumpkin garlands and scary silhouettes workshop. Get the media library ready for Halloween. Young and old are invited to take part in the workshop to make decorative garlands in Halloween colors

German :

Workshop Fledermaus- und Kürbisgirlanden und gruselige Silhouetten. Bereiten Sie die Mediathek auf Halloween vor. Groß und Klein sind eingeladen, am Workshop teilzunehmen und gemeinsam dekorative Girlanden in den Farben von Halloween zu basteln

Italiano :

Laboratorio di ghirlande di pipistrelli e zucche e di sagome spaventose. Preparate la mediateca per Halloween. Grandi e piccini sono invitati a partecipare al laboratorio per realizzare ghirlande decorative con i colori di Halloween

Espanol :

Taller de guirnaldas de murciélagos y calabazas y siluetas terroríficas. Prepara la mediateca para Halloween. Pequeños y mayores están invitados a participar en el taller de confección de guirnaldas decorativas con los colores de Halloween

L’événement Atelier créatif spécial Halloween Les Villettes a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron