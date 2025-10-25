Atelier créatif special Halloween Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Atelier créatif special Halloween

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 10:30:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

Viens créer tes propores décors d’Halloween avec Karine, bénévole à la médiathèque.

dès 6 ans .

English :

Come and create your own Halloween decorations with Karine, a volunteer at the mediatheque.

German :

Komm und kreiere deine eigene Halloween-Deko mit Karine, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Mediathek.

Italiano :

Venite a creare le vostre decorazioni di Halloween con Karine, una volontaria della biblioteca multimediale.

Espanol :

Ven a crear tus propios adornos de Halloween con Karine, voluntaria de la biblioteca multimedia.

