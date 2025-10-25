Atelier créatif special Halloween Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
Atelier créatif special Halloween
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-10-25 10:30:00
fin : 2025-10-25 12:00:00
2025-10-25
Viens créer tes propores décors d’Halloween avec Karine, bénévole à la médiathèque.
dès 6 ans .
English :
Come and create your own Halloween decorations with Karine, a volunteer at the mediatheque.
German :
Komm und kreiere deine eigene Halloween-Deko mit Karine, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Mediathek.
Italiano :
Venite a creare le vostre decorazioni di Halloween con Karine, una volontaria della biblioteca multimediale.
Espanol :
Ven a crear tus propios adornos de Halloween con Karine, voluntaria de la biblioteca multimedia.
