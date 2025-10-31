Atelier Créatif Spécial Halloween Thue et Mue

Atelier Créatif Spécial Halloween Thue et Mue vendredi 31 octobre 2025.

Atelier Créatif Spécial Halloween

Mairie Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:30:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Prépare-toi à découper, coller et frissonner de plaisir !

Au programme déco monstrueuse, bricolages rigolos (ou un peu effrayants ) et une ambiance 100% Halloween !

Costumes bienvenus… et bonbons peut-être

Mairie Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 6 79 25 47 10 creakidsclub@outlook.fr

English : Atelier Créatif Spécial Halloween

Get ready to cut, glue and shiver with delight!

On the program: monstrous decorations, fun (or slightly scary) crafts and a 100% Halloween atmosphere!

Costumes welcome? and maybe some candy!

German :

Mach dich bereit zum Schneiden, Kleben und Gruseln!

Auf dem Programm stehen monströse Dekorationen, lustige (oder ein wenig gruselige) Basteleien und eine 100%ige Halloween-Stimmung!

Kostüme sind willkommen und Süßigkeiten vielleicht!

Italiano :

Preparatevi a tagliare, incollare e a rabbrividire di gioia!

In programma: decorazioni mostruose, lavoretti divertenti (o un po’ spaventosi) e un’atmosfera 100% Halloween!

Sono benvenuti i costumi e forse anche i dolci

Espanol :

Prepárese para recortar, pegar y estremecerse de alegría

En el programa: decoraciones monstruosas, manualidades divertidas (o ligeramente terroríficas) y un ambiente 100% Halloween

Disfraces bienvenidos… y caramelos tal vez

L’événement Atelier Créatif Spécial Halloween Thue et Mue a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Caen la Mer