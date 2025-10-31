Atelier Créatif Spécial Halloween Thue et Mue
Atelier Créatif Spécial Halloween Thue et Mue vendredi 31 octobre 2025.
Atelier Créatif Spécial Halloween
Mairie Thue et Mue Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:30:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Prépare-toi à découper, coller et frissonner de plaisir !
Au programme déco monstrueuse, bricolages rigolos (ou un peu effrayants ) et une ambiance 100% Halloween !
Costumes bienvenus… et bonbons peut-être
Mairie Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 6 79 25 47 10 creakidsclub@outlook.fr
English : Atelier Créatif Spécial Halloween
Get ready to cut, glue and shiver with delight!
On the program: monstrous decorations, fun (or slightly scary) crafts and a 100% Halloween atmosphere!
Costumes welcome? and maybe some candy!
German :
Mach dich bereit zum Schneiden, Kleben und Gruseln!
Auf dem Programm stehen monströse Dekorationen, lustige (oder ein wenig gruselige) Basteleien und eine 100%ige Halloween-Stimmung!
Kostüme sind willkommen und Süßigkeiten vielleicht!
Italiano :
Preparatevi a tagliare, incollare e a rabbrividire di gioia!
In programma: decorazioni mostruose, lavoretti divertenti (o un po’ spaventosi) e un’atmosfera 100% Halloween!
Sono benvenuti i costumi e forse anche i dolci
Espanol :
Prepárese para recortar, pegar y estremecerse de alegría
En el programa: decoraciones monstruosas, manualidades divertidas (o ligeramente terroríficas) y un ambiente 100% Halloween
Disfraces bienvenidos… y caramelos tal vez
L’événement Atelier Créatif Spécial Halloween Thue et Mue a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Caen la Mer