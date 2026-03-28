Atelier créatif spécial « Journée des droits des femmes », Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing
Atelier créatif spécial « Journée des droits des femmes », Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing samedi 28 mars 2026.
Atelier créatif spécial « Journée des droits des femmes » Samedi 28 mars, 14h30 Médiathèque Aimé Césaire Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour adultes et adolescents.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00
Vous pourrez commencer le samedi 14 mars et finir avec nous si besoin le samedi 28 mars, et choisir la technique des feutres pour tissus si la broderie ne vous inspire pas. :-)
Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/en-avant-les-filles »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat
Venez personnaliser votre tote bag en y brodant votre slogan. Albums et livres à disposition pour y chercher l’inspiration.
Droits réservés
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