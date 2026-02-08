Atelier créatif spécial Journée des droits des femmes Tourcoing
Atelier créatif spécial Journée des droits des femmes Tourcoing samedi 14 mars 2026.
Atelier créatif spécial Journée des droits des femmes
285 boulevard Descat Tourcoing Nord
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 16:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Vous pourrez commencer le samedi 14 mars et finir avec nous si besoin le [samedi 28 mars](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/en-avant-les-filles-9284531), et choisir la technique des feutres pour tissus si la broderie ne vous inspire pas. -)
285 boulevard Descat Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 25 61 19 mediatheque@ville-tourcoing.fr
English :
You can start on Saturday March 14 and finish with us if you need to on [Saturday March 28](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/en-avant-les-filles-9284531), and choose the fabric felting technique if embroidery doesn’t inspire you. -)
