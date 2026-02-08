Atelier créatif spécial Journée des droits des femmes

285 boulevard Descat Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Vous pourrez commencer le [samedi 14 mars](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/en-avant-les-filles) et finir avec nous si besoin le samedi 28 mars, et choisir la technique des feutres pour tissus si la broderie ne vous inspire pas. -)

Vous pourrez commencer le [samedi 14 mars](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/en-avant-les-filles) et finir avec nous si besoin le samedi 28 mars, et choisir la technique des feutres pour tissus si la broderie ne vous inspire pas. -) .

285 boulevard Descat Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 25 61 19 mediatheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You can start on [Saturday March 14](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/en-avant-les-filles) and finish with us if you need to on Saturday March 28, and choose the fabric felt technique if embroidery doesn’t inspire you. -)

L’événement Atelier créatif spécial Journée des droits des femmes Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme