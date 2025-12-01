Atelier créatif spécial Noël La Lande Fleurie Labastide-d’Armagnac

Atelier créatif spécial Noël

La Lande Fleurie 8 Rue du Portail Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez composer votre couronne des fêtes avec cet atelier créatif autour des végétaux, des agrumes séchés et des senteurs de Noël. L’atelier sera agrémenter d’un tea time .

Uniquement sur réservation

Venez composer votre couronne des fêtes avec cet atelier créatif autour des végétaux, des agrumes séchés et des senteurs de Noël. L’atelier sera agrémenter d’un tea time .

Uniquement sur réservation .

La Lande Fleurie 8 Rue du Portail Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 72 79 04

English : Atelier créatif spécial Noël

Come and create your own holiday wreath with this creative workshop based on plants, dried citrus and Christmas scents. The workshop will be accompanied by a tea time .

By reservation only

L’événement Atelier créatif spécial Noël Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Landes d’Armagnac