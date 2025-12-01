Atelier créatif spécial Noël La Lande Fleurie Labastide-d’Armagnac
Atelier créatif spécial Noël La Lande Fleurie Labastide-d’Armagnac samedi 13 décembre 2025.
Atelier créatif spécial Noël
La Lande Fleurie 8 Rue du Portail Labastide-d’Armagnac Landes
Venez composer votre couronne des fêtes avec cet atelier créatif autour des végétaux, des agrumes séchés et des senteurs de Noël. L’atelier sera agrémenter d’un tea time .
Uniquement sur réservation
La Lande Fleurie 8 Rue du Portail Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 72 79 04
English : Atelier créatif spécial Noël
Come and create your own holiday wreath with this creative workshop based on plants, dried citrus and Christmas scents. The workshop will be accompanied by a tea time .
By reservation only
