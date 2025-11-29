Atelier créatif spécial Noël Saint-Vincent-de-Tyrosse

Atelier créatif spécial Noël

Viens t’amuser et créer ta propre bougie de Noël !

Au programme

– modelage avec de la pâte autodurcissante fabrique la décoration pour ta bougie Joyeuse… Féérique… Choisis ton petit bonhomme de neige, sapin… la forme que tu souhaites, qui servira de support à ta bougie.

– fabrication de bougie transforme en suite ta création en une bougie unique.

Sur inscription, merci de me contacter pour toute réservation/informations complémentaires au 06.68.22.51.86.

Clôture des inscriptions le 21 novembre.

Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans .

Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 51 86 contact.doucelueur@gmail.com

English : Atelier créatif spécial Noël

Come and have fun creating your own Christmas candle!

German : Atelier créatif spécial Noël

Komm und hab Spaß und gestalte deine eigene Weihnachtskerze!

Italiano :

Venite a divertirvi a creare la vostra candela di Natale!

Espanol : Atelier créatif spécial Noël

¡Ven y diviértete creando tu propia vela de Navidad!

