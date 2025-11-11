Atelier créatif spécial Noël Saint-Vincent-de-Tyrosse
Atelier créatif spécial Noël Saint-Vincent-de-Tyrosse mercredi 10 décembre 2025.
Atelier créatif spécial Noël
Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Viens t’amuser et créer ta propre bougie de Noël !
Au programme
– modelage avec de la pâte autodurcissante fabrique la décoration pour ta bougie Joyeuse… Féérique… Choisis ton petit bonhomme de neige, sapin… la forme que tu souhaites, qui servira de support à ta bougie.
– fabrication de bougie transforme en suite ta création en une bougie unique.
Sur inscription, merci de me contacter pour toute réservation/informations complémentaires au 06.68.22.51.86.
Clôture des inscriptions le 3 décembre.
Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans .
Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 51 86 contact.doucelueur@gmail.com
English : Atelier créatif spécial Noël
Come and have fun creating your own Christmas candle!
German : Atelier créatif spécial Noël
Komm und hab Spaß und gestalte deine eigene Weihnachtskerze!
Italiano :
Venite a divertirvi a creare la vostra candela di Natale!
Espanol : Atelier créatif spécial Noël
¡Ven y diviértete creando tu propia vela de Navidad!
L’événement Atelier créatif spécial Noël Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-11-08 par OTI LAS