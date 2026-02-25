Atelier créatif spécial Printemps à la MAM

Talensac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

Date(s) :

2026-03-07

La MAM’Ma Mia de Talensac propose un atelier créatif spécial Printemps le samedi 7 mars, de 9 h à 11 h 30, destiné aux tout-petits dès 18 mois jusqu’à 2 ans.

Un joli moment à partager en famille pour laisser libre cours à l’imagination et créer ensemble autour des couleurs et des inspirations du printemps. Oiseaux malicieux, agrumes pleins de peps et fleurs délicates seront à l’honneur lors de cette matinée créative.

Tarif unique 8 € (tarif dégressif selon le nombre d’enfants).

Sur réservation par mail ou par téléphone. .

Talensac 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 32 89

