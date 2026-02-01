Atelier créatif spécial Saint-Valentin Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Début : 2026-02-19 16:30:00
fin : 2026-02-19 18:00:00
2026-02-19
Dès 6 ans. Inscriptions obligatoires sur mediatheques-coeurdenacre.fr (rubrique agenda)
Le jeudi 19 février, à partir de 16h30, la médiathèque accueille les enfants pour un atelier créatif autour de la Saint-Valentin avec le petit atelier de Fanfan.
Réservé aux enfants de +6ans.
Inscriptions obligatoires sur mediatheques-coeurdenacre.fr, rubrique agenda. .
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie mediatheque@saintaubinsurmer.fr
English :
Ages 6 and up. Registration required on mediatheques-coeurdenacre.fr (Agenda section)
