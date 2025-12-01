Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard
Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard mercredi 10 décembre 2025.
Atelier Créatif Stylo 3D
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 18:00:00
Date(s) :
2025-12-10
La médiathèque de Saint-Doulchard propose un atelier Stylo 3D.
Venez découvrir cet atelier et donner vie à vos propres univers imaginaires !
Armés d’un stylo 3D, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et réaliser des œuvres uniques sur la thématique de Noël.
Atelier dédié aux enfants à partir de 10 ans et sur réservation. .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65
English :
The Saint-Doulchard media library is offering a 3D Pen workshop.
L’événement Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-12-03 par OT BOURGES