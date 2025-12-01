Atelier Créatif Stylo 3D

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

Date(s) :

2025-12-10

La médiathèque de Saint-Doulchard propose un atelier Stylo 3D.

Venez découvrir cet atelier et donner vie à vos propres univers imaginaires !

Armés d’un stylo 3D, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et réaliser des œuvres uniques sur la thématique de Noël.

Atelier dédié aux enfants à partir de 10 ans et sur réservation. .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65

English :

The Saint-Doulchard media library is offering a 3D Pen workshop.

L’événement Atelier Créatif Stylo 3D Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-12-03 par OT BOURGES