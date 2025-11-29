Atelier créatif | Supsensions scandinaves pour Noël Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Atelier créatif | Supsensions scandinaves pour Noël

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

2025-11-29

2025-11-29

Les animaux de la forêt revêtiront leurs plus beaux atours pour Noël ! Accompagnés de Clémentine Roche, de l’association Ailleurs sous la pluie les enfants de 5-7 ans fabriquerons de jolies suspensions d’inspiration scandinave pour décorer la maison.

RDV à 10h30. Durée 1h30.

Réservation dès le 18 novembre. .

