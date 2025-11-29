Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif | Supsensions scandinaves pour Noël Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

samedi 29 novembre 2025.

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Gratuit

2025-11-29
2025-11-29

2025-11-29

Les animaux de la forêt revêtiront leurs plus beaux atours pour Noël ! Accompagnés de Clémentine Roche, de l’association Ailleurs sous la pluie les enfants de 5-7 ans fabriquerons de jolies suspensions d’inspiration scandinave pour décorer la maison.
RDV à 10h30. Durée 1h30.
Réservation dès le 18 novembre.   .

+33 5 59 64 34 43 

