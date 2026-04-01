Atelier créatif sur kakémonos Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch

Atelier créatif sur kakémonos

Mercredi 15 avril 2026 de 14h à 17h. Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier créatif Au pays du haïku et de hanami

Participez à cet atelier d’évocation du printemps et de la nature qui s’éveille.

Assistez, aux côtés de Michèle Adaoust, enseignante arts plastiques en Provence, à un atelier d’évocation du printemps et de la nature qui s’éveille. Des kakémonos seront à votre disposition pour vous imprégner et s’inspirer de la culture et des traditions japonaises. Découvrez



Haïku est une forme poétique très codifiée et brève célébrant l’impermanence des choses et les sensations qu’elles procurent. Il évoque souvent une saison.

Hanami est une tradition nippone qui consiste à contempler les fleurs de cerisier, pendant la saison de la floraison appelée Sakura. Cette tradition remonte à plusieurs siècles et est devenue une pratique très populaire au Printemps.

Le kakémono est réalisé en papier intissé blanc ou légèrement coloré pour jouer sur les transparences et la lumière. Maniez les aquarelles et encres diluées pour donner vie à vos réalisation directement au pinceau, avec la possibilité d’intégrer une calligraphie simple. Les kakémonos seront fixés sur des bambous à la fin de l’atelier.



Durée 3h

Public adulte dès 14 ans

Entrée gratuite, sur inscription (12 personnes max)



Une animation qui entre dans le cadre de la programmation Escales au Japon ! .

Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Creative workshop: In the land of haiku and hanami

Take part in this workshop evoking spring and the awakening of nature.

L’événement Atelier créatif sur kakémonos Allauch a été mis à jour le 2026-03-24 par Maison du Tourisme d’Allauch