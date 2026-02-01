Atelier créatif sur l’Asie (de 3 ans à 12 ans) Prissac
Atelier créatif sur l’Asie (de 3 ans à 12 ans)
Début : Mardi 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-17
La ludothèque vous propose différents ateliers/jeux pendant les vacances… pour les petits et pour les grands.Familles
La ludothèque propose de jouer, de s’amuser, de construire, de se détendre, de s’échapper… Ces ateliers sont encadrés par les animatrices professionnelles de la maison de l’enfance. Atelier créatif sur l’Asie de 3 à 12 ans. .
22 route de Prissac Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
The toy library offers different workshops/games during the holidays… for young and old.
