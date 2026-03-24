Atelier créatif surprise

Médiathèque de Vecqueville Vecqueville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Tout public

Surprise surprise ! Les enfants à partir de 6ans sont conviés à la médiathèque de Vecqueville pour un atelier créatif mystère…Les inscriptions sont demandées 1 semaine à l’avance. .

Médiathèque de Vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 34 49

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English :

L’événement Atelier créatif surprise Vecqueville a été mis à jour le 2026-03-19 par Antenne de Joinville