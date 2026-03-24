Atelier créatif surprise Vecqueville
Atelier créatif surprise Vecqueville mercredi 29 avril 2026.
Atelier créatif surprise
Médiathèque de Vecqueville Vecqueville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Tout public
Surprise surprise ! Les enfants à partir de 6ans sont conviés à la médiathèque de Vecqueville pour un atelier créatif mystère…Les inscriptions sont demandées 1 semaine à l’avance. .
Médiathèque de Vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 34 49
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English :
L’événement Atelier créatif surprise Vecqueville a été mis à jour le 2026-03-19 par Antenne de Joinville
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