Atelier Créatif Suspension Coeur Laine & Papier Réaux sur Trèfle
Atelier Créatif Suspension Coeur Laine & Papier Réaux sur Trèfle samedi 7 février 2026.
Atelier Créatif Suspension Coeur Laine & Papier
Réaux sur Trèfle Charente-Maritime
Tarif : 24 – 24 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07 17:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Je vous propose un espace convivial et chaleureux pour bricoler
Pour cet atelier vous repartirez avec votre suspension sur le thème du cœur
.
Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 02 10 80 contact@lafeekoi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
I offer you a warm and friendly space in which to do-it-yourself
For this workshop, you will leave with your own heart-themed suspension
L’événement Atelier Créatif Suspension Coeur Laine & Papier Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-01-14 par Offices de Tourisme de Jonzac