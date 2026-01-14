Atelier Créatif Suspension Coeur Laine & Papier

Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Je vous propose un espace convivial et chaleureux pour bricoler

Pour cet atelier vous repartirez avec votre suspension sur le thème du cœur

.

Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 02 10 80 contact@lafeekoi.fr

English :

I offer you a warm and friendly space in which to do-it-yourself

For this workshop, you will leave with your own heart-themed suspension

