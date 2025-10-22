Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier créatif suspension fantômes Chartres mercredi 22 octobre 2025.

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Début : Mercredi 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

Création de suspension fantômes inspirées par l’album Le petit fantôme en édredon de Reil Nason et Byron Eggenschwiler.
Animé par une bibliothécaire. À partir de 5 ans, accompagné d’un parent. Sur inscription.   .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

Creation of ghostly hangers inspired by Reil Nason and Byron Eggenschwiler?s album Le petit fantôme en édredon (The Little Ghost in a Quilt).

German :

Gestaltung von Geisteraufhängungen, die von dem Album Das kleine Gespenst im Quilt von Reil Nason und Byron Eggenschwiler inspiriert wurden.

Italiano :

Creazione di appendini fantasma ispirati all’album Le petit fantôme en édredon di Reil Nason e Byron Eggenschwiler.

Espanol :

Creación de perchas fantasma inspiradas en el álbum Le petit fantôme en édredon de Reil Nason y Byron Eggenschwiler.

