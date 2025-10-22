Atelier créatif suspension fantômes Chartres
Atelier créatif suspension fantômes
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir
Création de suspension fantômes inspirées par l’album Le petit fantôme en édredon de Reil Nason et Byron Eggenschwiler.
Animé par une bibliothécaire. À partir de 5 ans, accompagné d’un parent. Sur inscription. .
English :
Creation of ghostly hangers inspired by Reil Nason and Byron Eggenschwiler?s album Le petit fantôme en édredon (The Little Ghost in a Quilt).
German :
Gestaltung von Geisteraufhängungen, die von dem Album Das kleine Gespenst im Quilt von Reil Nason und Byron Eggenschwiler inspiriert wurden.
Italiano :
Creazione di appendini fantasma ispirati all’album Le petit fantôme en édredon di Reil Nason e Byron Eggenschwiler.
Espanol :
Creación de perchas fantasma inspiradas en el álbum Le petit fantôme en édredon de Reil Nason y Byron Eggenschwiler.
