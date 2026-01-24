Atelier créatif Tableau avec ta figurine préférée en serviette Atelier Evasion Créative Baudreix
Atelier créatif Tableau avec ta figurine préférée en serviette Atelier Evasion Créative Baudreix jeudi 12 février 2026.
Atelier créatif Tableau avec ta figurine préférée en serviette
Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Réalisation d’un tableau de 20×20 cm sur toile.
Découpe d’une forme centrale dans une serviette en papier colorée, mise en peinture du fond, puis ajout d’éléments décoratifs.
Une figurine est choisie parmi un large choix de formes et de couleurs et intégrée à la composition.
Les étapes sont expliquées pas à pas, le matériel est fourni, et chaque participant assemble son tableau selon les éléments sélectionnés.
Réservation obligatoire par téléphone et places limitées. .
Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif Tableau avec ta figurine préférée en serviette
L’événement Atelier créatif Tableau avec ta figurine préférée en serviette Baudreix a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay