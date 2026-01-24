Atelier créatif Tableau avec ta figurine préférée en serviette Atelier Evasion Créative Baudreix

Atelier créatif Tableau avec ta figurine préférée en serviette

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Réalisation d’un tableau de 20×20 cm sur toile.

Découpe d’une forme centrale dans une serviette en papier colorée, mise en peinture du fond, puis ajout d’éléments décoratifs.

Une figurine est choisie parmi un large choix de formes et de couleurs et intégrée à la composition.

Les étapes sont expliquées pas à pas, le matériel est fourni, et chaque participant assemble son tableau selon les éléments sélectionnés.

Réservation obligatoire par téléphone et places limitées. .

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com

