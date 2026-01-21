Atelier créatif tableau de coquillages Maison de la Nature Le Château-d’Oléron

Atelier créatif tableau de coquillages

Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

A partir de 6 ans

Début : 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

2026-02-23 2026-03-04

Venez confectionner un tableau de coquillages selon votre inspiration

Réservation obligatoire.

Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

English : Creative workshop: shell painting

Come and create a seashell painting according to your inspiration

Reservations required.

