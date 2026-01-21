Atelier créatif tableau de coquillages Maison de la Nature Le Château-d’Oléron
Atelier créatif tableau de coquillages Maison de la Nature Le Château-d’Oléron lundi 23 février 2026.
Atelier créatif tableau de coquillages
Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
A partir de 6 ans
Date :
Début : 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-03-04 12:00:00
Date(s) :
2026-02-23 2026-03-04
Venez confectionner un tableau de coquillages selon votre inspiration
Réservation obligatoire.
Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
English : Creative workshop: shell painting
Come and create a seashell painting according to your inspiration
Reservations required.
