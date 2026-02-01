Atelier créatif Tableau en laine feutrée Lorleau
Atelier créatif Tableau en laine feutrée Lorleau mercredi 25 février 2026.
Atelier créatif Tableau en laine feutrée
3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Un atelier créatif sur le thème Tableau en laine feutrée
Tout inclus, fournitures et matériel 45€
Inscriptions et informations contact@lateliermeliemelo.fr
06.99.09.27.4 .
3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif Tableau en laine feutrée
L’événement Atelier créatif Tableau en laine feutrée Lorleau a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle