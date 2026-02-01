Atelier créatif Tableau en laine feutrée Lorleau

Atelier créatif Tableau en laine feutrée

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Un atelier créatif sur le thème Tableau en laine feutrée

Tout inclus, fournitures et matériel 45€

Inscriptions et informations contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.4 .

