Atelier créatif Tableaux végétaux Médiathèque Loudéac

Atelier créatif Tableaux végétaux

Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-21 15:00:00

2025-10-21

Atelier créatif Tableaux végétaux , avec Laurent Azuelos, botaniste et conteur.

Créez une œuvre végétale à partir des trésors qui nous entourent fleurs, fruits, graines, bourgeons, écorces, minéraux…

Une expérience créative et sensorielle qui permet de faire de la botanique amusante, voire d’imaginer une histoire à partir de vos tableaux végétaux !

Tout public, les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Durée 2h. Gratuit, sur inscription. .

Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13

