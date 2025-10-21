Atelier créatif Tableaux végétaux Médiathèque Loudéac
Atelier créatif Tableaux végétaux Médiathèque Loudéac mardi 21 octobre 2025.
Atelier créatif Tableaux végétaux
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-21 15:00:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Atelier créatif Tableaux végétaux , avec Laurent Azuelos, botaniste et conteur.
Créez une œuvre végétale à partir des trésors qui nous entourent fleurs, fruits, graines, bourgeons, écorces, minéraux…
Une expérience créative et sensorielle qui permet de faire de la botanique amusante, voire d’imaginer une histoire à partir de vos tableaux végétaux !
Tout public, les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Durée 2h. Gratuit, sur inscription. .
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d'Armor Bretagne
