Atelier créatif – Librairie La Boîte à soleils Tence, 17 mai 2025 10:00, Tence.

Haute-Loire

Atelier créatif Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Pour les 40 ans de la librairie, la Boîte à soleils propose un atelier avec Angeline Russier. Apprenez à réaliser de magnifiques marque-pages en combinant délicatesse de l’aquarelle et la magie du cyanotype.

.

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com

English :

To celebrate the bookshop’s 40th anniversary, Boîte à soleils is offering a workshop with Angeline Russier. Learn how to create magnificent bookmarks combining the delicacy of watercolor and the magic of cyanotype.

German :

Zum 40. Geburtstag der Buchhandlung bietet La Boîte à soleils einen Workshop mit Angeline Russier an. Lernen Sie, wie man wunderschöne Lesezeichen herstellt, indem man die Zartheit der Aquarellmalerei mit der Magie der Cyanotypie kombiniert.

Italiano :

Per celebrare il 40° anniversario della libreria, Boîte à soleils propone un workshop con Angeline Russier. Imparate a realizzare magnifici segnalibri combinando la delicatezza dell’acquerello con la magia della cianotipia.

Espanol :

Para celebrar el 40 aniversario de la librería, Boîte à soleils propone un taller con Angeline Russier. Aprenda a realizar magníficos marcapáginas combinando la delicadeza de la acuarela con la magia de la cianotipia.

L’événement Atelier créatif Tence a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon