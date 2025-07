Atelier créatif Textures sonores La Maison forte Monbalen

Atelier créatif Textures sonores La Maison forte Monbalen mercredi 30 juillet 2025.

Atelier créatif Textures sonores

La Maison forte 9 route du Tuquet Monbalen Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-07-30

2025-07-30

Lys Finke est une artiste sonore, elle vous propose de plonger dans ses recherches lors d’un atelier de création électroacoustique à partir de sons enregistrés et de manipulations concrètes, les participants composent des paysages sonores inédits.

Tout public.

Inscription obligatoire.

La Maison forte 9 route du Tuquet Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 63 91 clara@la-maison-forte.com

English : Atelier créatif Textures sonores

Lys Finke is a sound artist who invites you to immerse yourself in her research during an electroacoustic creation workshop: using recorded sounds and concrete manipulations, participants compose original soundscapes.

Open to all.

Registration required.

German :

Lys Finke ist eine Klangkünstlerin. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, während eines elektroakustischen Workshops in ihre Forschungen einzutauchen: Ausgehend von aufgenommenen Klängen und konkreten Manipulationen komponieren die Teilnehmer neue Klanglandschaften.

Für alle Altersgruppen zugänglich.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Lys Finke è un’artista del suono e vi invita ad approfondire la sua ricerca in un laboratorio di creazione elettroacustica: utilizzando suoni registrati e manipolazioni concrete, i partecipanti compongono paesaggi sonori originali.

Aperto a tutti.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Atelier créatif Textures sonores

Lys Finke es artista sonora y le invita a profundizar en sus investigaciones en un taller de creación electroacústica: a partir de sonidos grabados y manipulaciones concretas, los participantes componen paisajes sonoros originales.

Abierto a todos.

Inscripción obligatoria.

