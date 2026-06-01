Thil

ATELIER CRÉATIF

FOYER RURAL Thil Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Nous vous donnons rendez-vous pour un atelier créatif avec le foyer rural de Thil !

Au programme peinture, collage, bricolage, matériaux recyclé. La réservation est nécessaire.

Nous vous attendons nombreux ! 10 .

FOYER RURAL Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie foyerruralthilois31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to seeing you at a creative workshop with the Thil Community Center!

L’événement ATELIER CRÉATIF Thil a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE