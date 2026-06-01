ATELIER CRÉATIF Thil
ATELIER CRÉATIF Thil dimanche 21 juin 2026.
Thil
ATELIER CRÉATIF
FOYER RURAL Thil Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Nous vous donnons rendez-vous pour un atelier créatif avec le foyer rural de Thil !
Au programme peinture, collage, bricolage, matériaux recyclé. La réservation est nécessaire.
Nous vous attendons nombreux ! 10 .
FOYER RURAL Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie foyerruralthilois31@gmail.com
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English :
We look forward to seeing you at a creative workshop with the Thil Community Center!
L’événement ATELIER CRÉATIF Thil a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE