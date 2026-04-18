Atelier créatif Toile à parfumer Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse
Atelier créatif Toile à parfumer Douce lueur Saint-Vincent-de-Tyrosse jeudi 7 mai 2026.
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Atelier créatif Toile à parfumer
Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:00:00
fin : 2026-05-07 11:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Venez créer une toile unique.
Une œuvre multi-matière innovante, pour parfumer votre intérieur.
Pas de modèle imposé, pas de bonne ou mauvaise façon de faire seulement le plaisir de composer, toucher, assembler et laisser émerger une création personnelle.
Tout le matériel est fourni une toile prête à être personnalisée, peinture, éléments de décoration, parfum.
Ouvert aux adolescents et adultes.
Uniquement sur inscription, par téléphone ou directement à l’atelier. .
Douce lueur 4 rue hitard Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 22 51 86 contact.doucelueur@gmail.com
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English : Atelier créatif Toile à parfumer
Come and create a unique canvas.
An innovative multi-material work to perfume your home.
L’événement Atelier créatif Toile à parfumer Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-18 par OTI LAS
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