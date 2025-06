ATELIER CREATIF « TOILE D’OMBRE » – Sauvian 18 juin 2025 07:00

Hérault

ATELIER CREATIF « TOILE D’OMBRE » 17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Viens créer un tableau original en jouant avec découpages et collages dans l’atelier Toile d’ombre . Prêt à révéler l’artiste qui est en toi ? Dès 8 ans, sur inscription.

Dans l’atelier créatif Toile d’ombre , crée ton propre tableau en utilisant découpages, collages et imagination. Une activité artistique ludique pour explorer formes et contrastes. Tu repartiras avec une œuvre unique, comme un vrai artiste ! Dès 8 ans, sur inscription. .

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72

English :

Come and create an original painting by playing with cut-outs and collages in the « Toile d?ombre » workshop. Ready to reveal your inner artist? Ages 8 and up, registration required.

German :

Komm und kreiere ein originelles Gemälde, indem du im Workshop « Leinwand » mit Ausschnitten und Collagen spielst. Bist du bereit, den Künstler in dir zu enthüllen? Ab 8 Jahren, nach Anmeldung.

Italiano :

Venite a creare un dipinto originale giocando con ritagli e collage nel laboratorio « Toile d’ombre ». Pronti a rivelare l’artista che è in voi? A partire dagli 8 anni, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Venga a crear un cuadro original jugando con recortes y collages en el taller « Toile d’ombre ». ¿Listo para sacar el artista que llevas dentro? A partir de 8 años, inscripción obligatoria.

L’événement ATELIER CREATIF « TOILE D’OMBRE » Sauvian a été mis à jour le 2025-06-10 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE