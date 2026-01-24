Atelier créatif Ton pense (pas) bête ou porte photos personnalisé sur Baudreix Atelier Evasion Créative Baudreix
Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Réalisation d’un pêle-mêle coloré et pratique, à personnaliser selon les envies.
Mise en place des fonds en papier ou peinture, collage des éléments décoratifs, puis fixation des ficelles et des pinces à linge, pour accrocher photos, dessins, petits mots ou souvenirs.
Le matériel est fourni et chaque participant assemble et personnalise son pense-bête étape par étape.
Réservation obligatoire par téléphone. .
Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com
