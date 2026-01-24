Atelier créatif Ton pense (pas) bête ou porte photos personnalisé sur Baudreix Atelier Evasion Créative Baudreix

Atelier créatif Ton pense (pas) bête ou porte photos personnalisé sur Baudreix

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Réalisation d’un pêle-mêle coloré et pratique, à personnaliser selon les envies.

Mise en place des fonds en papier ou peinture, collage des éléments décoratifs, puis fixation des ficelles et des pinces à linge, pour accrocher photos, dessins, petits mots ou souvenirs.

Le matériel est fourni et chaque participant assemble et personnalise son pense-bête étape par étape.

Réservation obligatoire par téléphone. .

Atelier Evasion Créative 5 Rue du Vignemale Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 92 22 raphaele.maurer@gmail.com

