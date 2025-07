Atelier créatif toupies en perles à repasser Musée des Automates Falaise

Atelier créatif toupies en perles à repasser Musée des Automates Falaise mercredi 16 juillet 2025.

Atelier créatif toupies en perles à repasser

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Début : 2025-07-16 13:30:00

fin : 2025-07-16 16:30:00

2025-07-16

Atelier compris dans le prix de la visite.

Max. 10 enfants accompagnés d’un adulte (obligatoire)

Sur réservation, à partir de 4 ans.

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43 museedesautomates@falaise.fr

English : Atelier créatif toupies en perles à repasser

Workshop included in tour price.

Max. 10 children accompanied by an adult (compulsory)

On reservation, from 4 years old.

German : Atelier créatif toupies en perles à repasser

Workshop im Preis der Besichtigung inbegriffen.

Max. 10 Kinder in Begleitung eines Erwachsenen (obligatorisch)

Auf Voranmeldung, ab 4 Jahren.

Italiano :

Laboratorio incluso nel prezzo della visita.

Massimo 10 bambini accompagnati da un adulto (obbligatorio)

Su prenotazione, a partire dai 4 anni.

Espanol :

Taller incluido en el precio de la visita.

Máximo 10 niños acompañados de un adulto (obligatorio)

Previo acuerdo, a partir de 4 años.

