Atelier créatif – Trapilho L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier créatif – Trapilho L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 14 mars 2026.
Crochetez votre propre panière personnalisée !
Apprenez à faire des points de crochet de base avec du fil en t-shirt fabriqué par nous-même. Une manière créative de réutiliser nos vieux vêtements !
– niveau débutant – matériel fourni –
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Samedi 14 mars • 14h30 – 17h30
Venez apprendre à crocheter de superbes petites panières grâce à des matériaux de seconde main !
Le samedi 14 mars 2026
de 14h30 à 17h30
payant
10 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
