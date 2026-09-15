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Atelier créatif – Tufting avec La Plage Secrete Le Palais Royan Événements Royan

samedi 12 décembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
Le Palais Royan Événements
Adresse
42 avenue des Congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Atelier créatif – Tufting avec La Plage Secrete

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:15:00
fin : 2026-12-12 18:30:00

Date(s) :
2026-12-12

On vous propose de découvrir le tufting aux côtés d’Eva, créatrice de La Plage Secrète à Meschers-sur-Gironde, lors d’un atelier créatif de 30 minutes au Palais Royan Événements.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

We invite you to discover tufting alongside Eva, the founder of La Plage Secrète in Meschers-sur-Gironde, during a 30-minute creative workshop at the Palais Royan Événements.

L’événement Atelier créatif – Tufting avec La Plage Secrete Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique

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