Atelier créatif – Tufting avec La Plage Secrete Le Palais Royan Événements Royan
samedi 12 décembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier créatif – Tufting avec La Plage Secrete
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:15:00
fin : 2026-12-12 18:30:00
Date(s) :
2026-12-12
On vous propose de découvrir le tufting aux côtés d’Eva, créatrice de La Plage Secrète à Meschers-sur-Gironde, lors d’un atelier créatif de 30 minutes au Palais Royan Événements.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
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English :
We invite you to discover tufting alongside Eva, the founder of La Plage Secrète in Meschers-sur-Gironde, during a 30-minute creative workshop at the Palais Royan Événements.
L’événement Atelier créatif – Tufting avec La Plage Secrete Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique
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