Atelier créatif en famille « Un appétit d’oiseau »

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-08-27 15:00:00

fin : 2025-08-27 16:00:00

Date(s) :

2025-08-27

Prenez part à la préservation de la nature en réalisant une mangeoire à oiseaux, à partir d’objets du quotidien, en prévision de la saison hivernale. Pour profiter des collections et passer un agréable moment, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre les participants.

Nombre de places limité, sur inscription.

Dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

