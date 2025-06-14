Atelier créatif en famille « Un appétit d’oiseau » Musée des Ursulines Mâcon
Atelier créatif en famille « Un appétit d'oiseau » Musée des Ursulines Mâcon mercredi 27 août 2025.
Atelier créatif en famille « Un appétit d’oiseau »
Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 EUR
Début : 2025-08-27 15:00:00
fin : 2025-08-27 16:00:00
2025-08-27
Prenez part à la préservation de la nature en réalisant une mangeoire à oiseaux, à partir d’objets du quotidien, en prévision de la saison hivernale. Pour profiter des collections et passer un agréable moment, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre les participants.
Nombre de places limité, sur inscription.
Dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .
