Atelier créatif Un autel pour les divinités Place Bassompierre Saintes

Place Bassompierre Musée archéologique Saintes Charente-Maritime

La Charente est un fleuve capricieux, toujours prêt à sortir de son lit ! Viens aider le musée à créer un autel pour calmer le courroux des divinités gallo-romaines !

English :

The Charente is a capricious river, always ready to get out of its bed! Come and help the museum create an altar to appease the wrath of Gallo-Roman deities!

German :

Die Charente ist ein launischer Fluss, der immer über die Ufer tritt! Komm und hilf dem Museum, einen Altar zu errichten, um den Zorn der gallo-römischen Gottheiten zu besänftigen!

Italiano :

La Charente è un fiume capriccioso, sempre pronto a uscire dal suo letto! Venite ad aiutare il museo a creare un altare per placare l’ira delle divinità gallo-romane!

Espanol :

El Charente es un río caprichoso, ¡siempre dispuesto a salirse de su cauce! Ayude al museo a crear un altar para aplacar la ira de las deidades galo-romanas

