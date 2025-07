Atelier créatif un sac unique Ingwiller

Atelier créatif un sac unique Ingwiller mercredi 16 juillet 2025.

Atelier créatif un sac unique

14 côte de Weinbourg Ingwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 16:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Découvre des techniques amusantes pour créer tes propres tampons afin de customiser un petit sac à dos en toile. Tu vas découvrir la peinture sur textile pour décorer un sac et te créer un sac unique qui ne ressemble qu’à toi.

Déroulement de l’atelier:

Apprends à fabriquer des tampons simples avec les motifs que tu aimes

Découvre la peinture sur textile

Customise ton sac à l’aide de tes tampons et les couleurs que tu préfères

Laisse toi guider par ton imagination.

Félicitations, tu auras un sac que tu seras le seul à avoir.

Atelier pour enfants

A prévoir de vieux vêtements car nous ne sommes jamais à l’abri d’une petite tache qui ne partira pas au lavage.

14 côte de Weinbourg Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 59 69 80 ideesenherbe@gmail.com

English :

Discover fun techniques for creating your own stamps to customize a small canvas backpack. You’ll discover how to paint on fabric to decorate a bag and create a unique bag that looks just like you.

German :

Entdecke lustige Techniken, um deine eigenen Stempel herzustellen, mit denen du einen kleinen Rucksack aus Leinen individuell gestalten kannst. Du wirst die Textilmalerei entdecken, um eine Tasche zu verzieren und dir eine einzigartige Tasche zu schaffen, die nur dir gehört.

Italiano :

Scoprite alcune divertenti tecniche per creare i vostri timbri per personalizzare un piccolo zaino di tela. Scoprirete come dipingere su tessuto per decorare una borsa e creare una borsa unica che vi assomigli.

Espanol :

Descubre algunas técnicas divertidas para crear tus propios sellos y personalizar una pequeña mochila de tela. Descubrirás cómo pintar sobre tela para decorar una mochila y crear una bolsa única que se parezca a ti.

L’événement Atelier créatif un sac unique Ingwiller a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre