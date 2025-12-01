Atelier créatif Un sapin de Noël pour le quartier ! Cahors

Atelier créatif Un sapin de Noël pour le quartier !

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 13:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Ramène ce que tu as outils, laine, récup’, peinture, bois… pour créer ensemble !

Suivi d’un goûter partagé.

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 50 49 09 42 cabasso46000@gmail.com

English :

Bring what you’ve got: tools, wool, salvage, paint, wood, etc. to create together!

Followed by a shared snack.

German :

Bring mit, was du hast: Werkzeug, Wolle, Altmaterial, Farbe, Holz, … um gemeinsam zu kreieren!

Anschließend gibt es einen gemeinsamen Snack.

Italiano :

Portate con voi quello che avete: attrezzi, lana, oggetti di recupero, vernice, legno, ecc. per creare qualcosa insieme!

Seguirà una merenda condivisa.

Espanol :

Trae lo que tengas: herramientas, lana, restos, pintura, madera, etc. para crear algo juntos

A continuación, compartiremos un tentempié.

