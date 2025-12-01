Atelier créatif Un sapin de Noël pour le quartier ! Cahors
Atelier créatif Un sapin de Noël pour le quartier ! Cahors dimanche 14 décembre 2025.
Atelier créatif Un sapin de Noël pour le quartier !
Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 13:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Ramène ce que tu as outils, laine, récup’, peinture, bois… pour créer ensemble !
Suivi d’un goûter partagé.
Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 50 49 09 42 cabasso46000@gmail.com
English :
Bring what you’ve got: tools, wool, salvage, paint, wood, etc. to create together!
Followed by a shared snack.
German :
Bring mit, was du hast: Werkzeug, Wolle, Altmaterial, Farbe, Holz, … um gemeinsam zu kreieren!
Anschließend gibt es einen gemeinsamen Snack.
Italiano :
Portate con voi quello che avete: attrezzi, lana, oggetti di recupero, vernice, legno, ecc. per creare qualcosa insieme!
Seguirà una merenda condivisa.
Espanol :
Trae lo que tengas: herramientas, lana, restos, pintura, madera, etc. para crear algo juntos
A continuación, compartiremos un tentempié.
