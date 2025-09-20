Atelier créatif « Un tableau à soi » Maison Impressionniste – Argenteuil Argenteuil

Atelier créatif « Un tableau à soi » 20 et 21 septembre Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise

12 participants maximum à la fois

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Dans le cadre du jumelage « Impression(s) d’Argenteuil », le musée d’Orsay propose aux visiteurs un atelier artistique de création de dioramas directement inspirés des oeuvres de Claude Monet. Cet atelier invite les participants à se réapproprier les toiles, les « pièces de vie » du peintre, et à modifier à leur goût l’oeuvre en 3D, tout en prolongeant et transformant l’univers de Monet.

En partenariat avec l’Établissement Public du Musée d’Orsay et de l’Orangerie.

Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Atelier créatif

Ville d’Argenteuil