Atelier créatif Une Tasse pour 2 Place de la Victoire Yssingeaux

Atelier créatif Une Tasse pour 2

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17

ATELIER CRÉATIF Duo adultes/enfants dès 6 ans par Papoterie Manalie de Retournac. Moment créatif en duo à partager en famille. Créez une tasse en céramique avec des boudins d’argile. Sur réservation par téléphone au 04 71 65 79 25.

.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CREATIVE WORKSHOP Duo adults/children aged 6 and over by Papoterie Manalie from Retournac. A creative duo moment to share with the whole family. Create a ceramic mug with clay balls. Book by phone 04 71 65 79 25.

L’événement Atelier créatif Une Tasse pour 2 Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire