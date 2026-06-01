ATELIER CREATIF Vecqueville
ATELIER CREATIF Vecqueville mercredi 24 juin 2026.
Vecqueville
ATELIER CREATIF
médiathèque de Vecqueville Vecqueville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Tout public
Pour les enfants à partir de 5 ans Venez laisser parler votre imagination lors de notre atelier créatif !
Un moment convivial, plein de couleurs, de bonne humeur et de création à partager ensemble. .
médiathèque de Vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 01 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER CREATIF Vecqueville a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville