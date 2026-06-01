Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER CREATIF Vecqueville

ATELIER CREATIF Vecqueville

ATELIER CREATIF Vecqueville mercredi 24 juin 2026.

Adresse : médiathèque de Vecqueville

Ville : 52300 Vecqueville

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Vecqueville

ATELIER CREATIF

médiathèque de Vecqueville Vecqueville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Tout public
Pour les enfants à partir de 5 ans Venez laisser parler votre imagination lors de notre atelier créatif !
Un moment convivial, plein de couleurs, de bonne humeur et de création à partager ensemble.   .

médiathèque de Vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 01 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER CREATIF Vecqueville a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville