Vecqueville

ATELIER CREATIF

médiathèque de Vecqueville Vecqueville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Tout public

Pour les enfants à partir de 5 ans Venez laisser parler votre imagination lors de notre atelier créatif !

Un moment convivial, plein de couleurs, de bonne humeur et de création à partager ensemble. .

médiathèque de Vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 01 41

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English :

L’événement ATELIER CREATIF Vecqueville a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville