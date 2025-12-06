Atelier créatif : venez sublimer vos papiers cadeaux ! Bibliothèque Drouot Paris
Attention mesdames et messieurs, la bibliothèque Drouot se lance dans les ateliers créatifs !
Quel thème avons nous choisi ? Noël, évidemment…
Venez avec vos cadeaux – pas trop volumineux et d’une forme simple svp : nous vous montrerons comment les sublimer grâce à des emballages originaux.
Le matériel sera fourni par la bibliothèque.
Nous vous montrerons comment embellir vos emballages avec des choses simples et peu onéreuses
Le samedi 06 décembre 2025
de 14h00 à 15h00
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr