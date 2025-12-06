Atelier créatif : venez sublimer vos papiers cadeaux ! Bibliothèque Drouot Paris

Attention mesdames et messieurs, la bibliothèque Drouot se lance dans les ateliers créatifs !

Quel thème avons nous choisi ? Noël, évidemment…

Venez avec vos cadeaux – pas trop volumineux et d’une forme simple svp : nous vous montrerons comment les sublimer grâce à des emballages originaux.

Le matériel sera fourni par la bibliothèque.

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

Nous vous montrerons comment embellir vos emballages avec des choses simples et peu onéreuses

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h00 à 15h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T16:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T14:00:00+02:00_2025-12-06T15:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr