Atelier créatif Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier créatif
153 route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17 16:30:00
2026-01-17
Réalisation d’un bouquet créatif en aquarelle, fleurs séchées et pot en origami de 15h à 16h30. Animé par Delphine de Fête à Créa. Sur réservation au 02 18 88 58 04. Avec participation. Restauration et boisson sur place. .
153 route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
English :
Creative workshop
