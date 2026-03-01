Atelier créatif viens fabriquer ton poisson ! Bibliothèque communale d’Hostun Hostun
Atelier créatif viens fabriquer ton poisson ! Bibliothèque communale d’Hostun Hostun mercredi 25 mars 2026.
Atelier créatif viens fabriquer ton poisson !
Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Pour le 1er avril, venez nombreux pour fabriquez votre poisson d’avril !
.
Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and make your own April Fools’ Day!
L’événement Atelier créatif viens fabriquer ton poisson ! Hostun a été mis à jour le 2026-03-03 par Valence Romans Tourisme