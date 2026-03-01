Atelier créatif viens fabriquer ton poisson ! Bibliothèque communale d’Hostun Hostun

Atelier créatif viens fabriquer ton poisson !

Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Pour le 1er avril, venez nombreux pour fabriquez votre poisson d’avril !

.

Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and make your own April Fools’ Day!

L’événement Atelier créatif viens fabriquer ton poisson ! Hostun a été mis à jour le 2026-03-03 par Valence Romans Tourisme