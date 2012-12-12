Atelier créatif Rue de la mairie Villognon

Villognon

Atelier créatif

Rue de la mairie Restaurant Le Gigourit Villognon Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

.

Rue de la mairie Restaurant Le Gigourit Villognon 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 67 25 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier créatif Villognon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente