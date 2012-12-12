Atelier créatif Rue de la mairie Villognon
Atelier créatif Rue de la mairie Villognon samedi 30 mai 2026.
Villognon
Atelier créatif
Rue de la mairie Restaurant Le Gigourit Villognon Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30
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Rue de la mairie Restaurant Le Gigourit Villognon 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 67 25 82
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English :
L’événement Atelier créatif Villognon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente