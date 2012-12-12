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Atelier créatif Rue de la mairie Villognon

Atelier créatif Rue de la mairie Villognon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue de la mairie

Adresse : Restaurant Le Gigourit

Ville : 16230 Villognon

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 12 12 12

Villognon

Atelier créatif

Rue de la mairie Restaurant Le Gigourit Villognon Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :
2026-05-30

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Rue de la mairie Restaurant Le Gigourit Villognon 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 67 25 82 

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English :

L’événement Atelier créatif Villognon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente