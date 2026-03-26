Atelier créatif Vitrail Atelier Chouette Verre Le Havre
Atelier créatif Vitrail Atelier Chouette Verre Le Havre mardi 14 avril 2026.
Atelier créatif Vitrail
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 18:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-22
Venez créer votre pièce en vitrail avec la technique Tiffany avec Florence Lasset.
Assemblez les morceaux de verre coloré, soudez les contours et donnez vie à votre création lumineuse.
Un atelier pour explorer la beauté des formes et des couleurs, du vitrail traditionnel à des créations contemporaines.
Atelier accessible à partir de 14 ans
Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création après cuisson.
Réservation obligatoire via atelierchouetteverre@gmail.com .
Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com
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English : Atelier créatif Vitrail
L’événement Atelier créatif Vitrail Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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