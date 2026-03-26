Atelier créatif Vitrail Atelier Chouette Verre Le Havre

Atelier créatif Vitrail

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 18:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-22

Venez créer votre pièce en vitrail avec la technique Tiffany avec Florence Lasset.

Assemblez les morceaux de verre coloré, soudez les contours et donnez vie à votre création lumineuse.

Un atelier pour explorer la beauté des formes et des couleurs, du vitrail traditionnel à des créations contemporaines.

Atelier accessible à partir de 14 ans

Tout le matériel est fourni, vous repartez avec votre création après cuisson.

Réservation obligatoire via atelierchouetteverre@gmail.com .

Atelier Chouette Verre 7 Rue des Drapiers Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie atelierchouetteverre@gmail.com

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English : Atelier créatif Vitrail

L’événement Atelier créatif Vitrail Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie